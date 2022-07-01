Трагедия произошла в одной из украинских семей, которая сейчас находится во Франции. В семье погиб 5-летний мальчик.

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Что известно о смерти ребенка

Еще 30 июня вечером ребенка сбил скутер на английской набережной в Ницце. Прокуроры в полдень 1 июля сообщили, что 5-летний украинец скончался от полученных травм.

Смерть ребенка наступила еще 30 июня в 21.00.

Известно, что ребенок с мамой переходили по пешеходному переходу на Английскую набережную, когда на них наехал скутер на большой скорости. В местной полиции сообщали, что мальчик держал сумку вместе с мамой, но шел немного впереди нее.

Мужчине, который на них наехал электроскутером – 40 лет. Он превысил скорость, сам получил травму. После ДТП помогал ребенку.

Украинские беженцы: последние новости

Многие украинцы нашли убежище в чужих странах. Одной из таких является Бельгия. В этой стране они имеют возможность оформить социальную помощь, которая будет поддерживать уровень жизни, пока они не трудоустроятся. Размер пособия зависит от состава семьи, количества детей и их возраста.

В странах Европы распространяется хорошая инициатива, в рамках которой небезразличные граждане выделяют свое жилье на нужды спасающих от войны украинцев. В большинстве случаев государства выплачивают компенсации владельцам жилья. Например, по данным Министерства труда, 45 тысяч беженцев сегодня проживают в чешских семьях.

Также нашим людям стараются максимально упростить условия пребывания. К примеру, перевозчики английского графства Корнуолл объявили, что сделают бесплатный проезд для вынужденно перемещенных людей из Украины.

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