Трагедія сталась в одній з українських сімей, яка зараз перебуває у Франції. У родині загинув 5-річний хлопчик.

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Що відомо про смерть дитини

Ще 30 червня ввечері дитину збив скутер на Англійській набережній в Ніцці. Прокурори опівдні 1 липня повідомили, що 5-річний українець помер від отриманих травм.

Смерть дитини наступила ще 30 червня о 21:00.

ВІдомо, що дитина з мамою переходили по пішохідному переходу Англійську набережну, коли на них наїхав скутер на великій швидкості. У місцевій поліції повідомляли, що хлопчик тримав сумку разом з мамою, але йшов трохи попереду неї.

Чоловіку, який на них наїхав електроскутером – 40 років. Він перевищив швидкість, сам отримав травму. Після ДТП допомагав дитині.

Українські біженці: останні новини

Багато українців знайши прихисток у чужих країнах. Однією з таких є Бельгія. В цій країні у них є можливість оформити соціальну допомогу, яка підтримуватиме рівень життя, доки вони не працевлаштуються. Розмір допомоги залежить від складу сім'ї, кількості дітей та їх віку.

В країнах Європи шириться добра ініціатива, в рамках якої небайдужі громадяни виділяють своє житло на потреби українців, що рятують від війни. У більшості випадків держави виплачують компенсації власникам помешкань. Наприклад, за даними Міністерств праці, 45 тисяч біженців на сьогодні проживають у чеських сім'ях.

Також нашим людям намагаються максимально спростити умови перебування. Наприклад, перевізники англійського графства Корнуолл оголосили, що зроблять безкоштовний проїзд для вимушено переміщених людей з України.

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