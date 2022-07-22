Аварии, подобные пожару в порту Рени, не должны повториться, – заявление экспертов

В условиях блокады российскими захватчиками морских портов, сохранение портовой инфраструктуры, которая может использоваться для речного судоходства, является вопросом национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Украинской энергетической ассоциации.

В заявлении ассоциации отмечается, что из-за постоянных обстрелов разрушена значительная часть важной транспортной и промышленной инфраструктуры Украины. Поэтому важно сохранение каждого объекта, обеспечивающего поставку необходимых Украине грузов. Одним из печальных примеров является событие 19 июля 2022 года в морском порту "Рени". По сообщению ГУ ГСЧС в Одесской области, в них поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза (взрыв) на территории морского торгового порта в городе Рени.

В результате взрыва сгорели 3 автоцистерны с горюче-смазочными материалами, 1 человек погиб. Версии СМИ довольно разные: от неосторожного обращения при перегрузке продукции до нарушений правил перевозки особо опасных грузов. По факту пожара в порту возбуждено уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

"Несмотря на все усилия власти и поставщиков рынок топлива остается дефицитным, ракетные обстрелы отечественных производителей топлива существенно подрывают стабильность обеспечения в том числе и ВСУ. Ренийский порт – это один из важнейших в Дунайском регионе, который может принимать морские грузы и обеспечивает дополнительный проход в Румынию и возможность перевозки грузов по Дунаю. Инфраструктура порта позволяет обрабатывать наиболее актуальные на сегодняшний день грузы нефтепродуктов (импорт) и зерновых (экспорт)", – подчеркивают эксперты.

В Ассоциации отмечают, что "каждый бензовоз импортного топлива – это результат значительных усилий как со стороны поставщиков так и государства". "Повреждение инфраструктуры транспортировки, перевалки или хранения это снижение нашей безопасности, а когда это происходит не из-за вражеских обстрелов, а из-за халатности или нарушения правил безопасности, реакция должна быть соответствующей", – подчеркивают в заявлении.

"Для обеспечения работы морских портов Законом Украины "О морских портах Украины" государство предусмотрело даже специальный субъект – Администрацию морских портов Украины. Этим же законом возложило на АМПУ организацию и обеспечение безопасной эксплуатации объектов портовой инфраструктуры государственной собственности, в том числе гидротехнических сооружений, систем обеспечения безопасности мореходства, разработку и утверждение планов локализации и ликвидации аварий (катастроф), обеспечение деятельности объектовой аварийно-спасательной службы, закупку и поддержание в надлежащем состоянии специализированных судов, необходимого оборудования, устройств и механизмов для ликвидации аварий на территории и в акватории морского порта", – говорят специалисты УЭА.

Стоит обратить внимание, что Ренийский морской порт является одним из 3 портов и является важным транспортным узлом Украины, в котором тесно переплетается работа речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта. Случай в Рене должен дать сигнал государству и его органам о необходимости усиления контроля за состоянием безопасности на объектах, имеющих критическое значение для страны, частных субъектов хозяйствования, так и государственных органов. Поэтому вопрос надлежащей работы всех ответственных за безопасность должен быть надлежащим образом проверен и обеспечено выполнение комплекса мер по недопущению подобных ситуаций", – подчеркнули в Ассоциации. Пока детальной официальной информации от АМПУ и Мининфраструктуры по данному случаю нет. Однако эксперты надеются, что выводы будут сделаны и подобные трагедии не будут повторяться.