В сети писали, что авария серьезная – автобус столкнулся с легковой машиной, есть раненые. Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала в комментарии 24 Каналу, что по состоянию на 18:20 правоохранители устанавливают детали аварии.

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Что известно об аварии на Львовщине

Столкновение произошло ориентировочно в 17:20 15 октября вблизи села Шпильчина (Львовского района Львовской области – 24 Канал). Столкнулся легковой автомобиль Peugeot с автобусом,

– рассказала Светлана Добровольская.

Пресс-секретарь объяснила, что по состоянию на 18:20 15 октября на месте работают соответствующие службы, в частности, и следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и участников.

Предварительно, могут быть ранены в легковушке. Однако это только предварительные данные,

– заявила Светлана Добровольская.

По словам пресс-секретаря, полиция устанавливает также количество пострадавших и их диагноз.

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Заместитель начальника отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Украины во Львовской области Игорь Курус рассказал 24 Каналу, что на место аварии выезжали спасатели.

"Зажатых людей в результате дорожно-транспортного происшествия не было. Соответственно, наши спасатели там работ не проводили", – объяснил Игорь Курус.