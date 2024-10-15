У мережі писали, що аварія серйозна – автобус зіштовхнувся з легковою машиною, є поранені. Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська розповіла у коментарі 24 Каналу, що станом на 18:20 правоохоронці встановлюють деталі аварії.

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Що відомо про аварію на Львівщині

Зіткнення відбулось орієнтовно о 17:20 15 жовтня поблизу села Шпильчина (Львівського району Львівської області – 24 Канал). Зіткнувся легковий автомобіль Peugeot з автобусом,

– розповіла Світлана Добровольська.

Речниця пояснила, що станом на 18:20 15 жовтня на місці працюють відповідні служби, зокрема, й слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії та учасників.

Наразі встановлюють, чи є потерпілі. Попередньо, можуть бути поранені в легковику. Проте це тільки попередні дані,

– заявила Світлана Добровольська.

За словами речниці, поліція встановлює також кількість потерпілих та їхній діагноз.

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Заступник начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Львівській області Ігор Курус розповів 24 Каналу, що на місце аварії виїжджали рятувальники.

"Затиснутих людей внаслідок дорожньо-транспортної пригоди не було. Відповідно, наші рятувальники там робіт не проводили", – пояснив Ігор Курус.