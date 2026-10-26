Автобус сорвался с 20-метрового обрыва недалеко от Барселоны: пострадали более 80 человек

В Испании произошла крупная авария с участием автобуса. В результате ДТП пострадали десятки человек, а на место происшествия были направлены многочисленные бригады экстренных служб.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные службы экстренной помощи.

Что известно об аварии автобуса недалеко от Барселоны?

ДТП произошло днем в воскресенье, 25 октября, в муниципалитете Фогарс-де-Монклус недалеко от Барселоны. По данным испанского агентства EFE, автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового обрыва.

По информации службы экстренной медицинской помощи Каталонии, в результате аварии пострадали 83 человека. Семь из них получили тяжкие травмы, 18 – травмы средней тяжести, еще 58 – легкие повреждения.

На место ДТП направили 23 машины скорой помощи, два медицинских вертолета, три совместные бригады пожарных и медиков, а также три группы психологической поддержки.

Кроме того, к спасательной операции привлекли специализированные горные спасательные подразделения.

Министр здравоохранения Каталонии Ольга Пане сообщила, что спасатели обследуют прилегающую территорию, чтобы выяснить, нет ли других пострадавших.

Точные обстоятельства аварии пока неизвестны. Причины ДТП устанавливаются в ходе расследования.

Напомним, 9 сентября в Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и перевернулся. В результате аварии пострадали 20 человек, четверо из которых получили тяжкие травмы. Всего в поезде находилось около 120 пассажиров.