Автобус злетів із 20-метрового схилу поблизу Барселони: постраждали понад 80 людей

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеві екстрені служби.

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Що відомо про аварію автобуса поблизу Барселони?

ДТП сталася вдень у неділю, 25 жовтня, у муніципалітеті Фогарс-де-Монклус неподалік Барселони. За даними іспанського агентства EFE, автобус з'їхав із вузької звивистої дороги та впав із 20-метрового схилу.

За інформацією медичної служби екстреної допомоги Каталонії, внаслідок аварії постраждали 83 людини. Семеро з них зазнали тяжких травм, 18 – травм середньої тяжкості, ще 58 отримали легкі ушкодження.

На місце ДТП направили 23 карети швидкої допомоги, два медичні гелікоптери, три спільні бригади пожежників і медиків, а також три групи психологічної підтримки.

Крім того, до рятувальної операції залучили спеціалізовані гірські рятувальні підрозділи.

Міністерка охорони здоров'я Каталонії Ольга Пане повідомила, що рятувальники обстежують прилеглу територію, аби з'ясувати, чи немає інших постраждалих.

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Точні обставини аварії наразі невідомі. Причини ДТП встановлюють під час розслідування.

Нагадаємо, 9 вересня у Польщі пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою та перекинувся. Унаслідок аварії постраждали 20 людей, четверо з яких зазнали тяжких травм. Загалом у потязі перебували близько 120 пасажирів.