Про це повідомляє ПКП "Інтерсіті".

Що відомо про аварію?

Інцидент стався до 12:00 на залізничній колії №22 у районі Мокрих Сокільників. Поїзд PKP Intercity №2820/1 "Козьолек" складався з локомотива EP09 та шести пасажирських вагонів. На залізничному переїзді склад зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення частина поїзда зійшла з рейок і перекинулася.

У момент аварії у потязі перебували приблизно 120 пасажирів. Екстрені служби повідомили про 20 постраждалих, причому четверо людей отримали тяжкі травми.

На місці працюють рятувальники, медики, представники залізниці та інші служби. До місця аварії також вирушив член правління PKP Intercity Адам Вавжиняк.

Для пасажирів організували альтернативний транспорт – замовили три автобуси. Крім того, на визначених ділянках запровадили взаємне валідування квитків PKP Intercity у поїздах ŁKA та Polregio.

Рятувальні роботи тривають, а територію аварії охороняють відповідні служби. Точні причини та обставини зіткнення наразі встановлюють компетентні органи.

PKP Intercity підтримує зв’язок з екстреними службами та оператором залізничної інфраструктури. Компанія обіцяє надати додаткову інформацію після підтвердження даних.

Нагадаємо, у Великій Британії стався інцидент на залізниці – пасажирський потяг зійшов із рейок у місті Вікфорд графства Ессекс. За даними британської транспортної поліції, цього разу поїзд не перекинувся.

На місце події прибули медики та пожежники. Інформації про постраждалих наразі немає. Водночас оператор Greater Anglia попередив про серйозні перебої в русі поїздів між Лондоном і східною частиною Ессекса. Інцидент стався лише через добу після іншого сходження пасажирського потяга з рейок у Великій Британії.

На місце події також направили інспекторів відділу розслідування залізничних аварій. Причини та обставини нового інциденту наразі з'ясовують.