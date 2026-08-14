Про це пише Sky News.

Що відомо про сходження потяга з рейок у Великій Британії?

Новий інцидент трапився у п'ятницю в місті Вікфорд, що у графстві Ессекс. За даними британської транспортної поліції, цього разу обійшлося без перекидання.

На місце події оперативно прибули медики швидкої допомоги та пожежники. Наразі інформації про постраждалих немає, але компанія-оператор "Greater Anglia" вже попередила про серйозні перебої в русі поїздів на маршруті між Лондоном та східною частиною Ессекса.

Відділ розслідування залізничних аварій підтвердив, що на місце сьогоднішнього інциденту було направлено групу інспекторів,

– йдеться в повідомленні Sky News.

Нагадаємо, напередодні, 13 серпня на півдні Великої Британії пасажирський потяг зійшов із рейок поблизу Льюїса в Східному Сассексі. У складі перебували близько 150 людей, 18 пасажирів отримали поранення, двоє з них – серйозні.

З рейок зійшли три останні вагони, які перекинулися на бік. Постраждалих доправили до лікарень, а рух на цій ділянці залізниці призупинили. Причину аварії наразі встановлюють.

Інцидент стався на тлі сильної спеки у Великій Британії. Температура на півдні країни сягала 35 градусів. Залізничники попереджали про ризики для колій через високі температури.

Ще раніше, у червні 2026 року, у Великій Британії поблизу Бедфорда зіткнулися два потяги. Загинув машиніст, ще 89 людей постраждали, з них 11 отримали дуже серйозні травми. Причини аварії продовжують встановлюватися.