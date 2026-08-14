Пасажири буквально залишилися заблокованими у вагонах, які перекинулися на бік. Про це пише CNN.

Аварія на британській залізниці

Поїзд прямував з лондонського вокзалу "Вікторія" до Істборна. Аварія сталася поблизу Льюїса в Східному Сассексі, приблизно за понад 70 кілометрів на південь від Лондона. З колій зійшли останні 3 вагони.

Туди одразу було направлено велику кількість швидкої допомоги, пожежників та поліції. Постраждалих доставили до лікарні.

Загалом у поїзді перебували близько 150 людей.

56-річна Яна Людвіг зі США описала аварію як "абсолютно жахливий" досвід.

Був гуркіт. Все просто перевернулося догори дриґом. Здавалося, що минуло дуже багато часу, але, мабуть, лише 10 секунд, перш ніж вагон фактично впав на бік,

– сказала вона.

Пасажири перевіряли один одного, чекаючи на прибуття екстрених служб.

Аварія на британській залізниці: дивіться відео

Міністр транспорту Великої Британії Гайді Александер сказала, що вона "глибоко стурбована" повідомленнями про інцидент і подякувала рятувальникам, які працювали на місці події, щоб підтримати постраждалих.

Ділянка залізниці, де сталася аварія, залишатиметься закритою протягом деякого часу, поки спеціалізовані групи проводитимуть оцінку.

Про причини наразі не повідомляють.

Водночас, як пише CNN, це сталося на тлі спеки у Великій Британії. У країні скасували кілька залізничних рейсів, а інші курсували зі зниженою швидкістю.

У деяких частинах південної Англії температура в четвер досягла 35 градусів. Залізничники попереджали, що це небезпечно для рейок.

Нагадаємо, що цей інцидент є другою серйозною залізничною аварією у Великій Британії за останній час.

Наприкінці червня два пасажирські поїзди зіткнулися на півдні центральної Англії поблизу міста Бедфорд. Унаслідок цього одна людина загинула, а десятки інших отримали поранення.