Такой инцидент произошел в Криворожском районе рано утром в четверг, 31 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области и "Свои. Кривой Рог".

Смотрите также На Николаевщине перевернулся автобус: травмировались шестеро пассажиров, среди которых – дети

Что известно об аварии?

Правоохранители рассказали, что водитель неустановленного автомобиля, который двигался со стороны поселка Широкое в направлении села Шестерня, недавно сбил 27-летнего пешехода. К сожалению, пострадавший погиб на месте.

Согласно обнародованной информации, погибшим оказался ветеран российско-украинской войны. На обнародованных кадрах видно окровавленное тело мужчины и протез. Полиция разыскивает автомобиль и водителя, который сбежал.

К слову, на днях в Сумской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетней водительницы. Известно, что 17-летняя девушка не справилась с управлением и погибла, трое пассажиров-подростков не пострадали.

Также в городе Новоселица Черновицкой области произошло ДТП с участием полицейской вне службы. Предварительно, в состоянии алкогольного опьянения 34-летняя женщина за рулем Volkswagen Tiguan допустила столкновение с ограждением.