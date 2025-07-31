Такий інцидент стався в Криворізькому районі рано зранку у четвер, 31 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області та "Свої. Кривий Ріг".

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Що відомо про аварію?

Правоохоронці розповіли, що водій невстановленого автомобіля, який рухався з боку селища Широке в напрямку села Шестерня, нещодавно збив 27-річного пішохода. На жаль, постраждалий загинув на місці.

Згідно з оприлюдненою інформацією, загиблим виявився ветеран російсько-української війни. На оприлюднених кадрах видно закривавлене тіло чоловіка та протез. Поліція розшукує автомобіль та водія, який втік.

До слова, днями у Сумській області сталася смертельна ДТП за участі неповнолітньої водійки. Відомо, що 17-річна дівчина не впоралась із керуванням і загинула, троє пасажирів-підлітків не постраждали.

Також в місті Новоселиця Чернівецької області сталася ДТП за участю поліцейської поза службою. Попередньо, у стані алкогольного сп'яніння 34-річна жінка за кермом Volkswagen Tiguan допустила зіткнення з огорожею.