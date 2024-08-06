Сообщение в полицию поступило 6 августа около 08:20. Автопроисшествие случилось именно на проспекте Валерия Лобановского в Киеве.

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Смертельная авария в Киеве

Правоохранители отмечают, что устанавливают обстоятельства аварии. На место выехала следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские, спасатели и врачи.

Предварительно, водитель автомобиля Mazda не учел дорожную ситуацию и не справившись с управлением столкнулся с грузовиком DAF, который двигался впереди в попутном направлении.

Как констатируют в полиции, в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. В то же время алкоголя в крови водителя грузовика обнаружено не было.

Водитель авто Mazda врезался в грузовик в столице / Фото полиции Киева

Телеграм-каналы уточняли, что на место ДТП прибыли две кареты скорой помощи вместе с правоохранителями. Они также публиковали видео с места ДТП.

Авария в Голосеевском районе Киева: смотрите видео из пабликов

Легковушка столкнулась с грузовиком на проспекте Лобановского: смотрите видео с телеграм-каналов

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Несколько дней назад в центре Одессы машина пожарных перевернулась после столкновения с грузовиком. Пострадали всего три человека. Среди них – водители обоих транспортных средств и женщина, проходившая мимо. Раненых оперативно доставили в больницу.