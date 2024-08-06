Повідомлення до поліції надійшло 6 серпня близько 08:20. Автопригода трапилася саме на проспекті Валерія Лобановського в Києві.

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Смертельна аварія в Києві

Правоохоронці наголошують, що встановлюють обставити аварії. На місце виїхала слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські, рятувальники та лікарі.

Попередньо, водій автомобіля Mazda не врахував дорожню ситуацію та не впоравшись з керуванням зіткнувся із вантажівкою DAF, яка рухалася попереду в попутному напрямку.

Як констатують в поліції, унаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Водночас алкоголю в крові водія вантажівки виявлено не було.

Водій авто Mazda врізався у вантажівку в столиці / Фото поліції Києва

Телеграм-канали уточнювали, що на місце автопригоди прибули дві карети швидкої допомоги разом з правоохоронцями. Вони також публікували відео з місця ДТП.

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Легковик зіткнувся з вантажівкою на проспекті Лобановського: дивіться відео з телеграм-каналів

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Декілька днів тому у центрі Одеси машина пожежників перекинулася після зіткнення з вантажівкою. Постраждали загалом три людини. Серед них – водії обох транспортних засобів та жінка, що проходила повз. Поранених оперативно доставили до лікарні.