Вантажівка FAW протаранила автодрабину Держслужби з надзвичайних ситуацій на перетині Рішельєвської та Троїцької вранці 4 серпня. У ДСНС розповіли про трьох постраждалих, передає 24 Канал.

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Пожежники їхали на виклик

Серед постраждалих – водії автодрабини і вантажівки, а також жінка, яка проходила повз. Їх доправили до лікарні, де вони отримають необхідну допомогу.

Після удару машини вилетіли на тротуар. Внаслідок удару вони повалили стовп та пошкодили рекламну конструкцію.

Інцидент стався, коли спецмашина їхала на автоматичний виклик пожежної сигналізації, який надійшов раніше.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стало те, що водій вантажівки не надав перевагу спецтранспорту, який рухався з увімкненою сиреною.

Раніше на Одещині рейсовий автобус зіштовхнувся із вантажним автомобілем. Унаслідок автопригоди постраждала 9-річна дівчинка.

ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса – Рені в селі Великий Дальник