Инцидент произошел сегодня, 23 октября. Об этом сообщил Львовский городской совет.

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Женщина с ребенком попали под трамвай во Львове

Сегодня, 23 октября, в 18:05 ч на ул. Княгини Ольги на перекрестке с ул. Бойчука, трамвай №3 совершил столкновение с женщиной, переходившей пешеходный переход,

– говорится в сообщении городского совета.

Вместе с пострадавшей был ребенок, по предварительной информации, внук. Ребенок, к счастью, не пострадал. На место происшествия вызвали скорую и патрульную полицию. Женщину в бессознательном состоянии забрала карета скорой помощи.

Во Львовском городском совете добавили, что по состоянию на сейчас все детали дорожно-транспортного происшествия выясняют.

Напомним, недавно в Черниговской области произошло ужасное ДТП. Легковушка столкнулась с грузовиком. Авария произошла возле села Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.

В результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ" погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 года рождения. Также отметили, что на месте происшествия работали спасатели и правоохранители.