Об этом сообщили в КГГА. Отмечается также, что в результате ДТП движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода. Водителей просят учесть эту ситуацию при планировании своих маршрутов.

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Сколько людей пострадали в ДТП

По предварительной информации правоохранителей, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры.

Из-за ДТП на улице Вадима Гетьмана пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализировали,

– написали в КГГА.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, в частности медики.

Известно, что спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте, и водителя грузовика.

В Киеве грузовик на полной скорости въехал в маршрутку / Фото: OBOZ.UA

Ранее в "Киевпастрансе" сообщили, что в результате ДТП задерживается движение троллейбусов №22к, 27, 30, 42 по улице Гетьмана в направлении Севастопольской площади.