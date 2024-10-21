Про це повідомили в КМДА. Зазначається також, що внаслідок ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу. Водіїв просять врахувати цю ситуацію під час планування своїх маршрутів.
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Скільки людей постраждали в ДТП
За попередньою інформацією правоохоронців, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири.
Через ДТП на вулиці Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували,
– написали в КМДА.
Зараз на місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики.
Відомо, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.
У Києві вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку / Фото: OBOZ.UA
Раніше в Київпастрансі повідомили, що внаслідок ДТП затримується рух тролейбусів №22к, 27, 30, 42 по вулиці Гетьмана в напрямку Севастопольської площі.