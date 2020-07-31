Авария машины-амфибии в США: один морпех погиб, еще восьмерых ищут
У побережья Калифорнии в США потерпела крушение боевая машина-амфибия. В результате инцидента погиб 1 морской пехотинец, еще 8 – пропали без вести.
Трагедия произошла еще 30 июля, однако поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Об этом информируют в 1-й экспедиционной дивизии морской пехоты США.
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Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате аварии AAV у побережья Южной Калифорнии,
– говорится в сообщении командования в твиттере.
Известно, что один из пострадавших морпехов находится в тяжелом состоянии.
К поискам военнослужащих привлекли силы ВМС США и береговой охраны. В частности, на месте затопления машины-амфибии работают ракетный эсминец USS John Finn, три вертолета MH-60 Seahawk и универсальный десантный корабль Makin Island LHD-8 типа Wasp.
Машина-амфибия / Иллюстративное фото из defence-blog.com