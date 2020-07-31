У побережья Калифорнии в США потерпела крушение боевая машина-амфибия. В результате инцидента погиб 1 морской пехотинец, еще 8 – пропали без вести.

Трагедия произошла еще 30 июля, однако поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Об этом информируют в 1-й экспедиционной дивизии морской пехоты США.

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Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате аварии AAV у побережья Южной Калифорнии,

– говорится в сообщении командования в твиттере.

Известно, что один из пострадавших морпехов находится в тяжелом состоянии.

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard. — I MEF (@1stMEF) July 31, 2020

К поискам военнослужащих привлекли силы ВМС США и береговой охраны. В частности, на месте затопления машины-амфибии работают ракетный эсминец USS John Finn, три вертолета MH-60 Seahawk и универсальный десантный корабль Makin Island LHD-8 типа Wasp.



Машина-амфибия / Иллюстративное фото из defence-blog.com