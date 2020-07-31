Біля узбережжя Каліфорнії у США зазнала аварії бойова машина-амфібія. В результаті інциденту загинув 1 морський піхотинець, ще 8 – зникли безвісти.

Трагедія сталася ще 30 липня, однак пошуково-рятувальні роботи все ще тривають. Про це інформують в 1-й експедиційній дивізії морської піхоти США.

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Один морський піхотинець загинув, вісім військовослужбовців зникли безвісти і двоє отримали поранення в результаті аварії AAV біля узбережжя Південної Каліфорнії,

– мовиться в повідомленні командування у твіттері.

Відомо, що один із постраждалих морпіхів перебуває у важкому стані.

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard. — I MEF (@1stMEF) July 31, 2020

До пошуків військовослужбовців залучили сили ВМС США і берегової охорони. Зокрема, на місці затоплення машини-амфібії працюють ракетний есмінець USS John Finn, три вертольоти MH-60 Seahawk та універсальний десантний корабель Makin Island LHD-8 типу Wasp.



Машина-амфібія / Ілюстративне фото з defence-blog.com