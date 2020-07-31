Аварія машини-амфібії у США: один морпіх загинув, ще вісьмох шукають
Біля узбережжя Каліфорнії у США зазнала аварії бойова машина-амфібія. В результаті інциденту загинув 1 морський піхотинець, ще 8 – зникли безвісти.
Трагедія сталася ще 30 липня, однак пошуково-рятувальні роботи все ще тривають. Про це інформують в 1-й експедиційній дивізії морської піхоти США.
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Один морський піхотинець загинув, вісім військовослужбовців зникли безвісти і двоє отримали поранення в результаті аварії AAV біля узбережжя Південної Каліфорнії,
– мовиться в повідомленні командування у твіттері.
Відомо, що один із постраждалих морпіхів перебуває у важкому стані.
До пошуків військовослужбовців залучили сили ВМС США і берегової охорони. Зокрема, на місці затоплення машини-амфібії працюють ракетний есмінець USS John Finn, три вертольоти MH-60 Seahawk та універсальний десантний корабель Makin Island LHD-8 типу Wasp.
Машина-амфібія / Ілюстративне фото з defence-blog.com