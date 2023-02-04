Спасательная операция уже идет. Людей просят запастись терпением. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет.
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По информации энергетиков, сегодня утром произошла вторая за последние сутки масштабная авария на объекте НЭК Укрэнерго. Поэтому часть Одессы и Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры,
– рассказал Сергей Братчук.
Графики отключения пока не действуют. Трамваи и троллейбусы – остановили.
В ДТЭК Одесские электросети вечером 3 февраля сообщили, что в Одессе произошла масштабная авария на подстанции. Без света остались жители четырех районов. Энергетики оперативно начали устранять последствия аварии.