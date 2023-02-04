Спасательная операция уже идет. Людей просят запастись терпением. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет.

Обратите внимание ДТЭК планирует увеличить импорт электроэнергии вдвое: когда перестанут выключать свет

По информации энергетиков, сегодня утром произошла вторая за последние сутки масштабная авария на объекте НЭК Укрэнерго. Поэтому часть Одессы и Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры,

– рассказал Сергей Братчук.

Графики отключения пока не действуют. Трамваи и троллейбусы – остановили.

Обратите внимание! СМИ сообщают, что на подстанции вспыхнул пожар. Местные жители видят, как в небо взвивается черный дым.

В ДТЭК Одесские электросети вечером 3 февраля сообщили, что в Одессе произошла масштабная авария на подстанции. Без света остались жители четырех районов. Энергетики оперативно начали устранять последствия аварии.

Важно! На территории Одесской области длится воздушная тревога. Людей призывают не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытии гражданской защиты.