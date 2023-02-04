Рятувальна операція вже триває. Людей просять запастися терпінням. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло.

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За інформацією енергетиків, сьогодні зранку сталася друга за останню добу масштабна аварія на об'єкті НЕК Укренерго. Через це частина Одеси та Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об'єкти критичної інфраструктури,

– розповів Сергій Братчук.

Графіки вимкнення наразі не діють. Трамваї та тролейбуси – зупинили.