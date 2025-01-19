Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА. По информации КП "Киевтеплоэнерго", поврежден трубопровод диаметром 450 миллиметров, что стало причиной аварии.

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Теплосеть в Соломенке вышла из строя

Специалисты предприятия уже начали работы по откачке воды из тепловой камеры, и сейчас планируют завершить все ремонтные работы в течение суток.

Из-за отсутствия тепла в жилых домах особенно важно обеспечить надлежащие условия для медицинских учреждений. Для этого в обеих больницах района – Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больнице №2 – развернуты мобильные котельные.

Эти меры позволят поддерживать необходимую температуру для сохранения комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

В КП "Киевтеплоэнерго" уверяют, что делают все возможное для оперативного устранения проблемы и возвращения тепла в дома жителей Соломенского района.