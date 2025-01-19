Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА. За інформацією КП "Київтеплоенерго", пошкоджено трубопровід діаметром 450 міліметрів, що стало причиною аварії.

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Тепломережа в Солом’янці вийшла з ладу

Фахівці підприємства вже розпочали роботи з відкачування води з теплової камери, і наразі планують завершити усі ремонтні роботи протягом доби.

Через відсутність тепла в житлових будинках особливо важливо забезпечити належні умови для медичних установ. Для цього в обох лікарнях району – Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожній клінічній лікарні №2 – розгорнуті мобільні котельні.

Ці заходи дозволять підтримувати необхідну температуру для збереження комфортних умов для пацієнтів та медичного персоналу.

У КП "Київтеплоенерго" запевняють, що роблять усе можливе для оперативного усунення проблеми та повернення тепла до будинків мешканців Солом’янського району.