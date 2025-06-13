В Инфоксводоканале сообщили, что авария произошла в поле за пределами городской застройки. Также отмечалось, что на месте повреждения уже большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Поэтому бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу, передает 24 Канал.
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Когда в Одессе будет вода
По состоянию на 16:00 12 июня без водоснабжения оставались:
- Приморский район;
- Киевский район;
- часть Хаджибейского района;
- поселка Лиманка, Красный хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и ЖКП "Таирово".
Утром 13 июня в Инфоксводоканале заявили, что специалисты всю ночь работали над ликвидацией аварии. Впрочем, ситуация там очень сложная.
Поле, размытый грунт и грязь. Для того, чтобы добраться проблемного участка и начать восстановительные работы пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжелой техники,
– рассказали в водоканале.
Ожидается, что восстановительные работы продлятся до 22:00.
Одесса без воды / Фото Инфоксводоканал
Где в Одессе можно набрать воду
В связи отсутствия централизованного водоснабжения 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:
- Педагогическая, 46а
- Французский бульвар, 12/3
- Большая Арнаутская, 83
- Маразлиевская, 1а
- Большая Арнаутская, 6
- Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41
- Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50
- Космонавтов, 68
- Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип
- Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской
- Степная / угол Прохоровской
- Варненская, 10
- Ак. Королева, 85а / 85б
- Шишкина, 60а
- Небесной Сотни, 85
- Варненская, 15
- Небесной Сотни, 4
- Семена Палия, 108
- Десантный бульвар, 14
- Князя Владимира Великого / 28-й Бригады
Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра.