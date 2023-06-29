Там отметили, что эти тренировки будут проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Кроме этого, в ОВА подчеркнули, что ситуация сейчас в области контролируемая.

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В Запорожье начались тренировки по действиям в случае аварии на ЗАЭС

Глава Запорожской ОВА Юрий Малышко рассказал, что из-за тренировок в некоторых районах города могут ограничить движение транспорта. Он также попросил граждан с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

Целью мероприятия является разрешение действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС,
– сказал Малышко.

Он также попросил граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок.

Дальше он напомнил, что звуки сирен, сигнально-громкоговорящих устройств, прерывистые гудки других сигнальных средств, транспорта, означают сигнал гражданской защиты "Внимание Всем!". Кроме этого, уведомление о возникновении чрезвычайной ситуации в случае аварии будет осуществлено в приложения "Тревога" путём передачи сигнала "Радиационная опасность".

Если жители региона услышали такие сигналы, должны включить радиоприемник или телевизор и прослушать сообщения государственных органов власти. Также вся информация об опасности в случае аварии будет размещена на официальных сайтах и ресурсах местных властей.

В Запорожской ОВА начали обучение

Впоследствии в телеграм-канале Малышка появились сообщение, которые должны быть отправлены в случае аварии на Запорожской АЭС. В этом сообщении прописан четкий алгоритм, как поступить, в случае катастрофы.

Жители области в случае аварии должны действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Избегать паники и сохранять спокойствие.
  • Помогать друг другу. Предупредить соседей, оказать помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям.
  • Забрать в дом домашних животных.
  • Зайти в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания.
  • Осуществить герметизацию помещений окон, дверей. Отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные отверстия, дымоходы.
  • Быть готовым по отдельному указанию органов местных властей провести йодную профилактику всему населению до 40 лет.
  • Сделать запас воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Завернуть продукты в пленку и положить в холодильник или в шкаф.
  • Собрать "экстренный чемодан", в частности, к нему герметично упаковать пищевые продукты, воду, комплект запасной одежды, документы и ценные вещи.
  • Провести эвакуацию детей, беременных женщин, больных максимально используя личный автотранспорт с помощью родственников, соседей, друзей, знакомых.
  • Покидая квартиру или дом, выключить источники электро, водо- и газоснабжения.
  • Взять подготовленные вещи, надеть средства защиты.
  • Ограничить употребление пищи местного производства.
  • Не двигаться на автотранспорте по обочине и дорогам без жесткого покрытия.

Кроме этого, Малышко опубликовал тренировочное сообщение, где указываются пункты и места сборов при эвакуации из области. Там будут написаны адреса мест сбора для всех общин Запорожской области, если авария на атомной станции произойдет.

В Херсоне также ведут обучение на случай катастрофы

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в области также проводятся учения по действиям в случае возможной аварии на ЗАЭС. По его словам, такие учения позволяют скоординировать слаженную работу всех соответствующих служб.

Отработали с органами управления и силами гражданской защиты разные сценарии развития чрезвычайной ситуации, организацию информирования и эвакуации населения,
– подчеркнул Прокудин.

В заключение он обратился к жителям области. Он попросил их сохранять спокойствие, а также не фотографировать и не выкладывать в сеть тренировочную работу экстренных служб.

Минэнерго также высказалось по поводу учений

В министерстве энергетики рассказали, что главная задача учений – отработать протоколы совместных действий всех соответствующих служб для оперативного реагирования и минимизации последствий в случае возможного теракта на ЗАЭС. Там подчеркнули, что учения пройдут на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

Кроме того, эксперты "Энергоатома" разработали несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны во время учений. В министерстве пообещали, что все итоги масштабных тренировок будут подведены завтра.

Возможность аварии на Запорожской АЭС: что известно

  • Глава ГУР Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что Россия дополнительно заминировала охладитель на Запорожской АЭС. Уже 25 июня стало известно, что Россия утвердила план теракта на станции, что может привести к выбросу радиации.
  • Впоследствии глава государства Владимир Зеленский объявил о готовящемся теракте 22 июня. На следующий день Совет Безопасности ООН провела заседание, посвященный этому вопросу.
  • В США также отреагировали на возможную опасность, в частности, об этом предупредил президент страны Джозеф Байден. Однако через несколько дней представители Соединенных Штатов заявили, что сейчас не видят готовности России взорвать АЭС.