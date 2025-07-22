Инцидент подтвердил представитель Министерства обороны Германии на запрос журналистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что известно об аварии самолета немецких ВВС?

Как сообщили в воздушных силах, экипаж действовал в соответствии со стандартными процедурами безопасности, когда обнаружил признаки задымления во время полета.

Накануне этот борт транспортировал министра юстиции Стефани Хубиг, которая возвращалась из Варшавы после официального визита. В Берлине она вместе со своей делегацией оставила самолет, после чего судно отправилось в направлении Кельна без пассажиров.

Пилоты, зафиксировав проблему, решили посадить самолет в ближайшем городе – Лейпциге. Там воздушное судно сейчас находится на техническом осмотре. Информации о возможных повреждениях пока нет.

Члены экипажа намерены добраться до Кельна другим рейсом. Решение о дальнейшей эксплуатации воздушного судна будет принято после завершения технической диагностики.