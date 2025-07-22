Інцидент підтвердив представник Міністерства оборони Німеччини на запит журналістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що відомо про аварію літака німецьких ВПС?

Як повідомили в повітряних силах, екіпаж діяв відповідно до стандартних процедур безпеки, коли виявив ознаки задимлення під час польоту.

Напередодні цей борт транспортував міністерку юстиції Стефані Хубіг, яка поверталася з Варшави після офіційного візиту. У Берліні вона разом зі своєю делегацією залишила літак, після чого судно вирушило у напрямку Кельна без пасажирів.

Пілоти, зафіксувавши проблему, вирішили посадити літак у найближчому місті – Лейпцигу. Там повітряне судно наразі перебуває на технічному огляді. Інформації про можливі пошкодження наразі немає.

Члени екіпажу мають намір дістатися до Кельна іншим рейсом. Рішення щодо подальшої експлуатації повітряного судна ухвалять після завершення технічної діагностики.