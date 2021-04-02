Крушение поезда в Тайване: число жертв и пострадавших резко возросло
Утром 2 апреля в восточной части Тайвани сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате аварии погиб по меньшей мере 51 человек, а более 130 – получили ранения.
Источник:CNN
Авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за 4 последних десятилетия.
Как это было В Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов: известно о десятках пострадавших – фото, видео
Число жертв и пострадавших растет
В результате схода поезда с рельсов погиб по меньшей мере 51 человек. Хотя ранее сообщали о 36 жертвах.
Что касается пострадавших, то их тоже стало больше. По данным Xinhua, 61 человек уже отправили в больницы, однако еще 72 остались в ловушке на месте трагического инцидента.
В то же время некоторые телеграм-каналы пишут, что погибших может быть уже 54, а пострадавших – 156.
Что известно об аварии поезда в Тайване
- Экспресс из Тайбэя в Тайдун, который вез от 350 до 500 человек, сошел с рельсов к северу от Хуаляня на востоке Тайваня.
- В результате аварии несколько вагонов фактически разорвало, поэтому спасателям трудно добраться до пассажиров.
- По информации местных СМИ, поезд был переполнен, некоторые пассажиры ехали стоя.
- По предварительным данным, причиной катастрофы стал строительный грузовик, который съехал со склона и врезался в поезд, который выезжал из тоннеля.
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