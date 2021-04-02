Утром 2 апреля в восточной части Тайвани сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате аварии погиб по меньшей мере 51 человек, а более 130 – получили ранения.

Авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за 4 последних десятилетия.

Как это было В Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов: известно о десятках пострадавших – фото, видео

Число жертв и пострадавших растет

В результате схода поезда с рельсов погиб по меньшей мере 51 человек. Хотя ранее сообщали о 36 жертвах.

Что касается пострадавших, то их тоже стало больше. По данным Xinhua, 61 человек уже отправили в больницы, однако еще 72 остались в ловушке на месте трагического инцидента.

В то же время некоторые телеграм-каналы пишут, что погибших может быть уже 54, а пострадавших – 156.

Что известно об аварии поезда в Тайване