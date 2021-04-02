Аварія поїзда в Тайвані: кількість жертв та постраждалих різко зросла
Вранці 2 квітня у східній частині Тайвані зійшов з рейок пасажирський поїзд. У результаті аварії загинула щонайменше 51 людина, а понад 130 – тримали поранення.
Джерело:CNN
Аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за 4 останні десятиліття.
Як це було У Тайвані пасажирський поїзд зійшов з рейок: відомо про десятки постраждалих – фото, відео
Кількість жертв та потерпілих зростає
У результаті сходження потяга з рейок загинула щонайменше 51 людина. Хоча раніше повідомляли про 36 жертв.
Щодо потерпілих, то їх теж стало більше. За даними Xinhua, 61 людину вже відправили до лікарень, однак ще 72 залишилися в пастці на місці трагічного інциденту.
Водночас деякі телеграм-канали пишуть, що загиблих може бути вже 54, а постраждалих – 156.
Що відомо про аварію потяга в Тайвані
- Експрес з Тайбея до Тайдуна, який віз від 350 до 500 людей, зійшов з рейок на північ від Хуаляня на сході Тайваню.
- У результаті аварії кілька вагонів фактично розірвало, тому рятувальникам важко дістатися до пасажирів.
- За інформацією місцевих ЗМІ, поїзд був переповнений, деякі пасажири їхали стоячи.
- За попередніми даними, причиною катастрофи стала будівельна вантажівка, яка з'їхала зі схилу і врізалася в поїзд, який виїжджав з тунелю.
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