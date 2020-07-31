Масштабная авария со скоростным поездом в Португалии: есть погибшие и раненые – фото, видео
В Португалии скоростной поезд столкнулся с машиной технического обслуживания 31 июля. Погибли по меньшей мере два человека, десятки пострадали.
В поезде было 240 пассажиров
В аварию близ города Соре, что в округе Коимбра, попал Alfa Pendular – самый быстрый поезд страны. Об этом информирует The Mirror.
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В поезде было около 240 пассажиров. В результате столкновения сошли с рельсов два вагона.
В аварии пострадали более 50 человек
Сейчас есть предварительная информация о по меньшей мере двух погибших. Более 50 человек пострадали в аварии, семеро из них – в тяжелом состоянии. Раненых, которые были в тяжелом состоянии, эвакуировали с места катастрофы вертолетами.
На месте трагического столкновения работают спасатели, медики, пожарные и полиция. Всего к спасательной операции привлекли более 160 человек. Сейчас эксперты устанавливают причины трагедии. Полиция проводит расследование.
С рельсов сошли два вагона / Фото The Mirror