В Португалии скоростной поезд столкнулся с машиной технического обслуживания 31 июля. Погибли по меньшей мере два человека, десятки пострадали.

В поезде было 240 пассажиров

В аварию близ города Соре, что в округе Коимбра, попал Alfa Pendular – самый быстрый поезд страны. Об этом информирует The Mirror.

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В поезде было около 240 пассажиров. В результате столкновения сошли с рельсов два вагона.

В аварии пострадали более 50 человек

Сейчас есть предварительная информация о по меньшей мере двух погибших. Более 50 человек пострадали в аварии, семеро из них – в тяжелом состоянии. Раненых, которые были в тяжелом состоянии, эвакуировали с места катастрофы вертолетами.

На месте трагического столкновения работают спасатели, медики, пожарные и полиция. Всего к спасательной операции привлекли более 160 человек. Сейчас эксперты устанавливают причины трагедии. Полиция проводит расследование.



С рельсов сошли два вагона / Фото The Mirror

Un train à grande vitesse a déraillé au #Portugal. Selon les données préliminaires, 50 personnes ont été blessées et une a été tuée. pic.twitter.com/mDFL39Omfh — Claire L. Ñass 9778C (@l_9778c) July 31, 2020