У Португалії швидкісний поїзд зіткнувся з машиною технічного обслуговування 31 липня. Загинуло щонайменше двоє людей, десятки постраждали.

У потязі було 240 пасажирів

У аварію поблизу міста Соре, що в окрузі Коїмбра, потрапив Alfa Pendular – найшвидший поїзд країни. Про це інформує The Mirror.

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У поїзді було близько 240 пасажирів. В результаті зіткнення зійшли з рейок два вагони.

В аварії постраждали понад 50 людей

Наразі є попередня інформація про щонайменше двох загиблих. Більше ніж 50 осіб постраждали в аварії, семеро з них – у важкому стані. Поранених, що були у найважчому стані, евакуювали з місця катастрофи гелікоптерами.

На місці трагічного зіткнення працюють рятувальники, медики, пожежники та поліція. Загалом до рятувальної операції залучили більше ніж 160 осіб. Наразі експерти встановлюють причини трагедії. Поліція проводить розслідування.



З рейок зійшли два вагони / Фото The Mirror

Un train à grande vitesse a déraillé au #Portugal. Selon les données préliminaires, 50 personnes ont été blessées et une a été tuée. pic.twitter.com/mDFL39Omfh — Claire L. Ñass 9778C (@l_9778c) July 31, 2020