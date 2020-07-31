Масштабна аварія з швидкісним поїздом у Португалії: є загиблі та поранені – фото, відео
У Португалії швидкісний поїзд зіткнувся з машиною технічного обслуговування 31 липня. Загинуло щонайменше двоє людей, десятки постраждали.
У потязі було 240 пасажирів
У аварію поблизу міста Соре, що в окрузі Коїмбра, потрапив Alfa Pendular – найшвидший поїзд країни. Про це інформує The Mirror.
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У поїзді було близько 240 пасажирів. В результаті зіткнення зійшли з рейок два вагони.
В аварії постраждали понад 50 людей
Наразі є попередня інформація про щонайменше двох загиблих. Більше ніж 50 осіб постраждали в аварії, семеро з них – у важкому стані. Поранених, що були у найважчому стані, евакуювали з місця катастрофи гелікоптерами.
На місці трагічного зіткнення працюють рятувальники, медики, пожежники та поліція. Загалом до рятувальної операції залучили більше ніж 160 осіб. Наразі експерти встановлюють причини трагедії. Поліція проводить розслідування.
З рейок зійшли два вагони / Фото The Mirror