Жуткая авария в Прилуках: полицейская, которая насмерть сбила 6-летнего ребенка, вышла под залог

Полицейская, которая 10 декабря насмерть сбила шестилетнюю девочку и травмировала ее мать в Прилуках, что в Черниговской области, вышла из-под стражи, поскольку за нее внесли залог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Одно авто сбило, а еще два переехали: в Днепре в жутком ДТП погибла женщина

Что известно об этом?

Согласно ответу территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Черниговской области на запрос СМИ, полицейская, которая насмерть сбила шестилетнюю девочку, вышла из-под стражи под залог.

За нее внесли залог в размере 242 240 гривен. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Областная прокуратура хотела обжаловать эту меру пресечения в апелляции.

Что этому предшествовало?

Напомним, в Прилуках 10 декабря полицейские на служебном авто сбили ребенка и его мать. В результате ДТП на пешеходном переходе погибла 6-летняя девочка. Пострадавшую женщину, как известно, госпитализировали в больницу.

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что досудебное расследование начали по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (статья 286 Уголовного кодекса Украины).

Общественное также сообщало, что полицейские на служебном авто совершали обгон на перекрестке. Предварительно известно, что экипаж ехал на вызов по ДТП с включенными проблесковыми маячками.

Другие подобные ДТП