Катастрофа выйдет за пределы Украины: Россия допустила экоцид в Черном море

Прошел почти месяц как в Керченском проливе произошла авария российских танкеров и выброс мазута в Черное море. Этот мазут после суток со дня катастрофы оказался на рейде Анапы. На участке пляжа от Тамани до Анапы ежедневно работают с лопатами тысячи волонтеров, пытаясь собрать мазут, который перемешан с песком, морскими животными, птицами.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в эфире 24 Канала отметил, что никакой тенденции, что Россия будет решать проблему организованно, применив специальные средства – не наблюдается.

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Устранение последствий власть перекладывает на волонтеров

Неделю назад появилась информация, что мазут уже достиг Крыма: восточной, южной и западной его части. Уже есть кадры с пляжей Севастополя, там массовые выбросы мазута.

Я такого масштабного выброса не помню даже в советские времена. Устранение последствий принудительным способом переложено на волонтеров. Организованной операции федерального масштаба, как об этом говорят по телевидению, Россия не проводит,

– отметил Рыженко.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины объяснил, что сначала надо было осуществить разведку, чтобы выявить все места, где после аварии танкеров разлился мазут. Он отметил, что сейчас есть специальная аппаратура для этого. Чтобы не ждать мазут на берегу с лопатами, предусмотрены специальные суда, которые могут его откачать с морского дна.

"Я так понимаю, что в России ничего из этого нет, только держат огромный штат МЧС, работники которого выполняют простые стандартные мероприятия и их функция в том, чтобы прибыть на оккупированную территорию, например, для разминирования", – предположил Рыженко.

Мазут может добраться до берегов других стран

Когда произошла реальная катастрофа, то Россия, как государство, абсолютно ничего в течение месяца со дня разлива мазута из танкеров не сделала, что демонстрирует ее равнодушие и некомпетентность. Последствия от аварии, со слов Рыженко, будут в дальнейшем увеличиваться.

Через 1 – 2 недели мазут можно будет увидеть уже в районе Одессы, а еще через несколько недель у побережья Румынии, Болгарии,

– озвучил Рыженко.

Какая ситуация будет летом, со слов Рыженко, спрогнозировать сложно, потому что этот мазут может нагреться и выйти на поверхность, что только еще больше усложнит устранение последствий катастрофы в Черном море. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины подытожил, что мазута разлилось очень много, он называет цифры от 4 до 8 тысяч тонн.

Напомним, что эта экологическая катастрофа привела к гибели морских животных и птиц, в частности 61 китообразного. Люди, чтобы спасти птиц, промывают им перья. Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал, что пока не хватает орнитологов и зоологов для оказания своевременной помощи.