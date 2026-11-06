В Финляндии автобус с призывниками попал в ДТП: 14 человек пострадали

В финском городе Канкаанпяа автобус с призывниками столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 14 человек, большинство из которых находились в автобусе.

Об инциденте сообщило финское издание Yle.

Что известно об аварии?

Авария произошла в пятницу, 6 ноября, на улице Ниинисалонкату в городе Канкаанпяа, что в провинции Сатакунта.

В автобусе, кроме водителя, находились 28 призывников. По данным спасательной службы Сатакунты, транспортные средства столкнулись лоб в лоб на сильно обледенелой дороге.

Пассажиры автобуса получили незначительные травмы и смогли продолжить путь. Водителя легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Других пассажиров в легковушке не было.

Представительница отдела по связям с общественностью Вооруженных сил Финляндии Катри Коккола подтвердила, что автобус перевозил призывников из Пориской бригады. Они направлялись на каникулы.

Рядом с местом аварии расположен гарнизон Ниинисало. После ДТП Вооруженные силы призвали призывников связаться со своими близкими. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

Напомним, в Испании 28 октября столкнулись два скоростных поезда, в результате чего погибли 74 человека. Авария произошла в регионе Кастилия-Ла-Манча, когда один из поездов на скорости врезался в заднюю часть другого.

В результате сильного удара два пассажирских вагона поезда Iryo сошли с рельсов. Еще 58 пострадавших госпитализировали, из них 15 находятся в критическом состоянии. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, поэтому число жертв может увеличиться.

Движение по железнодорожной магистрали между Мадридом и Андалусией приостановлено. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка после сбоя системы сигнализации LZB.

Из-за неисправности около восьми поездов остановились, после чего диспетчерский центр перешел на ручное управление и, вероятно, по ошибке разрешил поезду AVE двигаться по пути, где оставался поезд Iryo, однако окончательные выводы расследования пока не обнародованы.