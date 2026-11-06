У Фінляндії автобус із призовниками потрапив у ДТП: 14 людей постраждали

Про інцидент повідомило фінське видання Yle.

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Що відомо про аварію?

Аварія сталася у п'ятницю, 6 листопада, на вулиці Ніінісалонкату в місті Канкаанпяа, що у провінції Сатакунта.

В автобусі, окрім водія, перебували 28 призовників. За даними рятувальної служби Сатакунти, транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб на дуже обмерзлій дорозі.

Пасажири автобуса отримали незначні травми та змогли продовжити подорож. Водія легкового автомобіля доправили до медичного закладу для подальшого лікування. Інших пасажирів у легковику не було.

Представниця відділу зв'язків Збройних сил Фінляндії Катрі Коккола підтвердила, що автобус перевозив призовників із Поріської бригади. Вони прямували на канікули.

Поруч із місцем аварії розташований гарнізон Ніінісало. Після ДТП Збройні сили закликали призовників зв'язатися зі своїми близькими. Роботи з ліквідації наслідків аварії тривають.

Нагадаємо, в Іспанії 28 жовтня зіткнулися два швидкісні потяги, внаслідок чого загинули 74 людини. Аварія сталася в регіоні Кастилія-Ла-Манча, коли один із поїздів на швидкості врізався в задню частину іншого.

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Унаслідок сильного удару два пасажирські вагони потяга Iryo зійшли з рейок. Ще 58 постраждалих госпіталізували, з них 15 перебувають у критичному стані. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.

Рух залізничною магістраллю між Мадридом та Андалусією призупинили. За попередньою версією, причиною катастрофи могла стати людська помилка після збою системи сигналізації LZB.

Через несправність близько восьми поїздів зупинилися, після чого диспетчерський центр перейшов на ручне керування та, ймовірно, помилково дозволив потягу AVE рухатися колією, де залишався поїзд Iryo, однак остаточні висновки розслідування ще не оприлюднили.