Загинули десятки людей: в Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги

Про це повідомляє Reuters із посиланням на залізничного оператора Adif.

Реклама Adv

Що відомо про залізничну катастрофу

Масштабна аварія сталася після дев'ятої ранку. Один із поїздів на швидкості врізався в задню частину іншого потяга на коліях у регіоні Кастилія-Ла-Манча.

За словами речника регіонального уряду, зіткнення сталося між потягами перевізників Renfe та Iryo. Сила удару була настільки значною, що два пасажирські вагони Iryo зійшли з рейок.

Видання El Pais зазначає, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв, ймовірно, не остаточна. Наразі виданню відомо про щонайменше 30 загиблих внаслідок аварії на залізниці. Триває й з'ясовування причин зіткнення.

Водночас мер міста Урда Мануель Галан заявив, що екстрені служби попросили підготувати місцевий спортивний зал для розміщення поранених та надання їм допомоги.

До слова, 25 жовтня в Іспанії сталася масштабна дорожня пригода, коли рейсовий автобус злетів із 20-метрового схилу неподалік Барселони. Тоді постраждали 83 людини.