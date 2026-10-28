Загинули десятки людей: в Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги

Смертельне зіткнення потягів в Іспанії / З соцмережі X
В Іспанії 28 жовтня зіштовхнулися два швидкісні потяги, внаслідок чого загинули люди. Рух магістраллю між Мадридом та Андалусією призупинили, а кількість жертв катастрофи може зрости.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на залізничного оператора Adif.
Що відомо про залізничну катастрофу
Масштабна аварія сталася після дев'ятої ранку. Один із поїздів на швидкості врізався в задню частину іншого потяга на коліях у регіоні Кастилія-Ла-Манча.
За словами речника регіонального уряду, зіткнення сталося між потягами перевізників Renfe та Iryo. Сила удару була настільки значною, що два пасажирські вагони Iryo зійшли з рейок.
Видання El Pais зазначає, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв, ймовірно, не остаточна. Наразі виданню відомо про щонайменше 30 загиблих внаслідок аварії на залізниці. Триває й з'ясовування причин зіткнення.
Водночас мер міста Урда Мануель Галан заявив, що екстрені служби попросили підготувати місцевий спортивний зал для розміщення поранених та надання їм допомоги.
До слова, 25 жовтня в Іспанії сталася масштабна дорожня пригода, коли рейсовий автобус злетів із 20-метрового схилу неподалік Барселони. Тоді постраждали 83 людини.
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