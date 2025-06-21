В Киеве снова прорвало теплосеть: кипяток затопил улицу
- 21 июня в Киеве на улице Борщаговской прорвало трубу теплосети, что осложнило движение транспорта.
- Специалисты Киевтеплоэнерго локализовали повреждения, а ремонтные работы планируют провести быстро для восстановления теплоснабжения.
На одной из улиц Киева 21 июня прорвало трубу теплосети. Большое количество воды вылилось прямо на дорогу, где ездят авто.
Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева и Киевтеплоэнерго.
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Прорыв сети возле Политехнического университета
В субботу, 21 июня, специалисты Киевтеплоэнерго локализовали повреждение теплосети на улице Борщаговской, в результате которого было затруднено движение транспорта в направлении бульвара Вацлава Гавела.
На месте патрульные осуществляют регулирование дорожного движения, а соответствующие службы проводят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута,
– сообщили полицейские.
Вода заняла целую полосу движения транспорта и тротуар. Из-под земли бушевал мощный фонтан горячей воды. Машины пытались проехать в водяном паре.
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Утечка воды на дорогу вблизи Политехнического университета произошла в 14:30. Авария возникла из-за повреждения теплосети. Сейчас специалистам удалось остановить утечку теплоносителя.
На месте бригада предприятия начнет подготовку к ремонту. Работы обещают провести в максимально сжатые сроки и быстро восстановить горячее теплоснабжение в дома клиентов.
Напомним, в апреле подобная ситуация сложилась на Печерске. Тогда горячая вода вытекла на улицу из-под земли и потекла в спуск к метро и затопила остановки общественного транспорта. Из-за аварии было затруднение движения транспорта и остановки водоснабжения.