Авария произошла 17 декабря 2021 года на шахте "Надежда" в городе Сосновка, что неподалеку от Червонограда Львовской области. Приблизительно в 18:00 там произошел обвал породы . В результате погиб 35-летний горняк.

Обрушение произошло на глубине в 500 метров в 164 бортовом штреке. Тогда на месте работали два отделения горноспасательной службы. Под завалами оказался шахтер 1986 года рождения. К сожалению, спасти мужчину так и не удалось.

Медики подземного медицинского пункта оказали ему помощь, но по дороге на поверхность горняк умер.