На Львівщині сталася аварія на шахті
Інцидент трапився на ДП "Львіввугілля" ВП шахті "Відродження". Про це 24 каналу стало відомо з власних джерел.
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О 18:53 на ДП "Львіввугілля" ВП Шахта "Відродження" сталося обвалення. Завалений 1 шахтар,
– йдеться у повідомленні.
Наразі детальної інформації щодо самої аварії та стану гірника, який перебуває під землею, немає. Сподіваємося, що шахтаря вдасться щасливо витягнути з-під землі, і, що його здоров'ю нічого не загрожуватиме!
Раніше на Львівщині загинув гірник внаслідок аварії на шахті
Аварії трапилася 17 грудня 2021 року на шахті "Надія" у місті Соснівка, що неподалік Червонограда на Львівщині. Приблизно о 18:00 там стався обвал породи. Внаслідок цього загинув 35-річний гірник.
Обвал стався на глибині в 500 метрів у 164 бортовому штреку. Тоді на місці працювали два відділення гірничорятувальної служби. Під завалами опинився шахтар 1986 року народження. На жаль, врятувати чоловіка так і не вдалося..
Медики підземного медичного пункту надали йому допомогу, але дорогою на поверхню гірник помер.