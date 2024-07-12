В сети показали видео, как падал самолет Sukhoi Superjet под Москвой

Днем в Московской области произошла авиакатастрофа. Там разбился пассажирский самолет, который выполнял свой первый полет после ремонта.

Отмечается, что самолет Sukhoi Superjet направлялся с авиационного завода в Луховицах на аэродром "Внуково". Впрочем, в 20 километрах от места взлета он упал. Произошло это в лесном массиве возле села Большое Карасево.

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Как падал российский самолет

Авария произошла 12 июля, примерно в 14:50. Причиной крушения борта мог стать одновременный отказ двух двигателей. На борту находились три члена экипажа: 53-летний капитан Евгений Булавко, второй пилот - 53-летний Владислав Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов. Все они погибли.

В России возбудили уголовное дело по факту катастрофы. Экстренные службы обнаружили черные ящики.

Момент падения самолета под Москвой: смотрите видео

Напомним, что Sukhoi Superjet-100New-95 первый полет совершил в декабре 2014 года. С декабря 2015 года он находился в эксплуатации авиакомпании "Газпром-Авиа".