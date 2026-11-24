В Чехии недалеко от деревни Огништяны 24 ноября пассажирский поезд столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде. В результате сильного удара автобус вылетел в кювет, а несколько пассажиров получили травмы.

Авария произошла около 07:00 утра на железнодорожных путях в Градец-Краловском крае, сообщило издание "Ceske Noviny".

Как произошла авария?

Авария произошла на железнодорожном переезде на дороге из Огништян в направлении Хомутице. Переезд оборудован знаком "Стоп", однако не имеет светофора или шлагбаума.

Пассажирский поезд врезался в заднюю часть автобуса, после чего тот вылетел в кювет.

По информации полиции, в автобусе пострадали три человека. Один из них получил тяжелые травмы, еще двое – легкие. К месту аварии направили медицинский вертолет и пять наземных бригад скорой помощи. Тяжело раненого пассажира доставили в больницу в Градец-Кралове.

В то же время в поезде находились около 50 человек. Никто из них не пострадал.

После столкновения движение на железнодорожном участке было остановлено. Чешская железная дорога организовала для пассажиров автобусное сообщение между городами Смидара и Остромерж. Предположительно, движение поездов должно было возобновиться после 10:30. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Напомним, 17 ноября в столице Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Авария произошла недалеко от главного железнодорожного вокзала. В результате столкновения пострадали 46 человек, среди них – 15 граждан Украины. Большинство пострадавших получили легкие травмы. Причины аварии выясняли правоохранители и железнодорожные инспекторы.