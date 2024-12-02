В результате аварии на месте погибла 10-летняя девочка, еще двое взрослых и двое несовершеннолетних девочек из Ford были госпитализированы. Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие дети, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Обе девочки борются за жизнь

Девочки 11 и 13 лет получили тяжелые травмы. Обе сейчас находятся в реанимации. Им уже провели ряд операций.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии Сергея Егорова, старший ребенок – без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он в крайне тяжелом состоянии, сохраняется угроза жизни. У нее – черепно-мозговая травма, переломы костей черепа и ребер, тупая травма грудной клетки, ушиб обоих легких.

Младшая девочка имеет черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и тяжелый перелом правого бедра. Она в немного лучшем состоянии. Девочка в сознании и может отвечать на вопросы. Ее ждет дальнейшее лечение, операция и длительная реабилитация.

"Эти дети в нашей больнице надолго", – подытожил врач.

К слову, 1 декабря жуткое ДТП произошло и в Винницкой области. Там погибли три человека, в частности 22-летняя водитель Mercedes Е-280, которая не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.