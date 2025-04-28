Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Полиция назвала трагедию "самым черным днем" в истории города.

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Полиция расследует обстоятельства аварии в Ванкувере

Присутствующие на филиппинском фестивале помогли полицейским преследовать виновника трагедии и задержать его. Известно, что аварию совершил 30-летний житель Ванкувера Кай-Джи Адам Ло. Мужчину арестовали на месте. Нападающий, вероятно, имел проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас Кай-Джи Адам находится под стражей. Мужчина получил обвинения по восьми пунктам, суд признал, что водитель совершил массовое убийство, въехав в толпу на уличном фестивале.

Как сообщили в полиции, в результате аварии погибли люди от 5 до 65 лет. Еще несколько десятков посетителей имеют ранения, некоторые из них – в критическом состоянии.

Пока точно неизвестны мотивы Кая-Джи Адама. Однако полиция считает, что это был не террористический акт.

Похоже, что психическое здоровье является основной проблемой,

– отметил мэр Ванкувера Кен Сим.

В Ванкувере на всех городских зданиях приспустили канадский флаг, чтобы почтить память жертв нападения.

Напомним, мероприятие в городе было организовано как праздник культуры и разнообразия, люди отмечали День Лапу Лапу – ежегодный фестиваль, который организовывает филиппинская община Британской Колумбии. После 20:00 по местному времени мужчина на черном внедорожнике Audi въехал в большую толпу. Водитель был в машине один.

Вдоль улицы стояли грузовики с едой, на сцене выступали артисты, дети и взрослые радовались празднику. Однако празднование закончилось ужасно – после аварии на улице было куча убитых и раненых. Инцидент всколыхнул чувство безопасности жителей города.

К слову, нападение на гражданских людей произошло накануне выборов, которые будут проходить в понедельник. Очевидцы, которые присутствовали на уличном празднике, описывали сцены хаоса. Журналист из Торонто Крис Пангилинан рассказал, что то, что произошло, было ужасным.

Водитель просто нажал на педаль и врезался в сотни людей. Это было похоже на то, как видишь удар мяча для боулинга – все кегли и все кегли взлетели в воздух. Это было похоже на зону боевых действий... По всей земле были тела,

– сказал он.

После трагедии внедорожник с разбитой передней частью стоял посреди дороги с открытыми дверями со стороны водителя, полицейские его осматривали.

Организаторы уличного фестиваля, общественная группа под названием Filipino BC, написали в Instagram, что выражают соболезнования и испытывают глубокую боль, вызванную этой нелепой трагедией.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что погибшие в ДТП "не будут забыты" и что филиппинским дипломатам и сотрудникам в Ванкувере поручили оказать помощь всем, кто пострадал из-за инцидента.