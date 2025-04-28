Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Поліція назвала трагедію "найчорнішим днем" в історії міста.

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Поліція розслідує обставини аварії у Ванкувері

Присутні на філіппінському фестивалі допомогли поліцейським переслідувати винуватця трагедії та затримати його. Відомо, що аварію скоїв 30-річний житель Ванкувера Кай-Джі Адам Ло. Чоловіка заарештували на місці. Нападник, ймовірно, мав проблеми з психічним здоров’ям.

Наразі Кай-Джі Адам знаходиться під вартою. Чоловік отримав звинувачення за вісьмома пунктами, суд визнав, що водій скоїв масове вбивство, в'їхавши в натовп на вуличному фестивалі.

Як повідомили в поліції, внаслідок аварії загинули люди від 5 до 65 років. Ще кілька десятків відвідувачів мають поранення, дехто з них – у критичному стані.

Наразі точно невідомі мотиви Кая-Джі Адама. Однак поліція вважає, що це був не терористичний акт.

Схоже, що психічне здоров’я є основною проблемою,

– зауважив мер Ванкувера Кен Сім.

У Ванкувері на всіх міських будівлях приспустили канадський прапор, щоб вшанувати пам’ять жертв нападу.

Нагадаємо, захід в місті був організований як свято культури та різноманітності, люди відзначали День Лапу Лапу – щорічний фестиваль, який організовує філіппінська громада Британської Колумбії. Після 20:00 за місцевим часом чоловік на чорному позашляховику Audi в'їхав у великий натовп. Водій був у машині сам.

Уздовж вулиці стояли вантажівки з їжею, на сцені виступали артисти, діти та дорослі раділи святу. Однак святкування закінчилося жахливо – після аварії на вулиці було купа вбитих і поранених. Інцидент сколихнув відчуття безпеки жителів міста.

До слова, напад на цивільних людей стався напередодні виборів, які проходитимуть у понеділок. Очевидці, які були присутні на вуличному святі, описували сцени хаосу. Журналіст з Торонто Кріс Пангілінан розповів, що те, що сталося, було жахливим.

Водій просто натиснув на педаль і врізався в сотні людей. Це було схоже на те, як бачиш удар м’яча для боулінгу – усі кеглі та всі кеглі злетіли в повітря. Це було схоже на зону бойових дій... По всій землі були тіла,

– сказав він.

Після трагедії позашляховик із розбитою передньою частиною стояв посеред дороги з відкритими дверима з боку водія, поліцейські його оглядали.

Організатори вуличного фестивалю, громадська група під назвою Filipino BC, написали в Instagram, що висловлюють співчуття й відчувають глибокий біль, спричинений цією безглуздою трагедією.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що загиблі в ДТП "не будуть забуті" і що філіппінським дипломатам і співробітникам у Ванкувері доручили надати допомогу всім, хто постраждав через інцидент.