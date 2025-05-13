Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области. В Харьковской области, на трассе возле Коротича, произошла трагедия: 12 мая 49-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего выехал за пределы проезжей части и наехал на остановку общественного транспорта.

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Водитель задержан после гибели женщины

В это время на остановке находилась 40-летняя женщина, которую придавило обломками бетонной конструкции. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина погибла на месте от многочисленных травм.

Водитель, который получил ушибы, был доставлен в больницу, а полиция задержала его. Сейчас следователи проводят расследование, открыв уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что может привести к лишению свободы на срок до восьми лет.

Спасатели, которые работали на месте происшествия, сообщили, что около 17:11 того же дня удалось вытащить тело погибшей женщины из-под железобетонной плиты, под которой она оказалась после удара автомобиля. Трагедия произошла на одном из самых подвижных отрезков дороги, где уже неоднократно случались аварии.