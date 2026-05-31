На Николаевщине внедорожник с детьми в салоне упал с моста в реку на Николаевщине

В Николаевской области 31 мая произошло серьезное ДТП. Автомобиль слетел с моста и упал в воду, в результате чего травмировались 6 человек.

Среди пострадавших – 5 детей. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Что известно об аварии?

В субботу, 31 мая, около 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района произошла авария, в результате которой внедорожник оказался в водоеме.

По предварительным данным правоохранителей, автомобилем Mitsubishi Pajero Sport управлял 19-летний парень. Установлено, что водитель не справился с управлением, из-за чего машина выехала за пределы моста и упала в воду.

Автомобиль в водоеме / Фото полиция Николаевской области

В момент аварии в салоне находились 7 человек. В результате ДТП травмы получили вероятный водитель, 40-летний мужчина и пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для проведения обследования и оказания необходимой помощи. Информация об их состоянии сейчас уточняется.

Следователи предварительно открыли уголовное производство по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В то же время правоохранители отмечают, что в ходе дальнейшего расследования правовая квалификация события может быть изменена или дополнена в зависимости от установленных обстоятельств.

Сейчас продолжается проверка всех деталей аварии, в частности причин потери управления транспортным средством и механизма возникновения ДТП.

