Об этом сообщила полиция Закарпатской области. Известно, что инцидент произошел в селе Симер Ужгородского района.

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Что известно об аварии

Правоохранители рассказали, что утром, 17 июня, к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса. Происшествие произошло в селе Симер Ужгородского района.

Отмечается, что по вызову сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы местного отделения полиции.

Как выяснилось, 69-летний водитель автобуса марки "IVAN" не справился с управлением во время выезда из Полянской Гуты в направлении Ужгорода. В населенном пункте Симер мужчина допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся на бок.

В результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров автобуса. Значительные травмы зафиксированы у трех из них – 46 и 60-летние женщины, а также 17-летняя девушка,

– говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Сейчас продолжается досудебное расследование.

На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами / Фото полиция Закарпатской области

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