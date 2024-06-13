На объездной дороге Львова, возле Малой Швейцарии, столкнулись два грузовика. По данным патрульной полиции, есть пострадавшие.

Смотрите также Водитель был пьян и убегал от патрульных: обстоятельства жуткого наезда на пешеходов в Одессе

Движение затруднено

Сейчас движение на этом участке дороги, где произошла авария, - затруднено.

Патрульные обеспечивают реверсное регулирование.

ДТП довольно серьезное, однако пока никаких деталей по нему нет.

В центре Львова 14-летний подросток катался на BMW