На об’їзній дорозі Львова, біля Малої Швейцарії, зіткнулися дві вантажівки. За даними патрульної поліції, є потерпілі.
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Рух ускладнений
Наразі рух на цій ділянці дороги, де сталась аварія, — ускладнений.
Патрульні забезпечують реверсне регулювання.
ДТП доволі серйозне, однак наразі жодних деталей щодо нього немає.
У центрі Львова 14-річний підліток катався на BMW
- Вчора на вулиці вечірнього Львова правоохоронці зупинили автівку, яка порушила ПДР. За кермом легковика перебував неповнолітній хлопець.
- Так, поліція зупинила автомобіль після того, як той порушив вимоги дорожнього знаку 3.21 "Вʼїзд заборонено" та здійснив рух смугою для громадського транспорту.
- З'ясувавши, що автомобілем керував 14-річний хлопець, поліцейські викликали на місце події батька підлітка і склали на нього протокол за фактом вчинення неповнолітнім віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років адміністративного правопорушення. Слід зазначити, що не вперше вулицями Львова роз'їжджають неповнолітні. На початку квітня у мережу потрапило відео, на якому видно, що за кермом легковика перебуває 9-річна дівчинка.