На об’їзній дорозі Львова, біля Малої Швейцарії, зіткнулися дві вантажівки. За даними патрульної поліції, є потерпілі.

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Рух ускладнений

Наразі рух на цій ділянці дороги, де сталась аварія, — ускладнений.

Патрульні забезпечують реверсне регулювання.

ДТП доволі серйозне, однак наразі жодних деталей щодо нього немає.

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